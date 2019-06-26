Политика

Видеоблогеры ютуба утроили переполох на заседании гордумы в Волгограде

Политика 26.06.2019 10:39
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26.06.2019 10:39


Группа видеоблогеров явилась сегодня на заседание Волгоградской городской думы, сообщает ИА "Высота 102". Явление активистов с видеокамерой привело народных избранников и аппарат думы в недоумение. Нежданные гости заявили, что хотят присутствовать на заседании при обсуждении поправок в Устав Волгограда. Этот вопрос в повестке дня сегодня значится под номером 1.

В беседе с корреспондентом "Высоты 102" представитель инициативной группы Александр Воробьев заявил, что он и его знакомые представляют ютуб-канал "Народный контроль Волгограда". По их информации, в Устав города могут внести какие-то недопустимые изменения, противоречащие действующему законодательству. 
Напомним, внесение изменений в Устав Волгограда были одобрены на публичных слушаниях, которые прошли 18 июня этого года. Тогда сообщалось, что коррективы призваны привести главный документ города в соответствие с действующим федеральным законодательством. Документ был поддержан также представителями прокуратуры Волгограда и управления Минюста РФ по Волгоградской области. Основные изменения затронут перечень полномочий органов местного самоуправления, их прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Изменения коснутся и вступления в силу иных муниципальных правовых актов Волгограда. Также исключается необходимость проводить общественные слушания по вопросу установления публичного сервитута.
Сегодня депутаты утвердили новую редакцию Устава. "За" проголосовали 30 народных избранников. Активисты в это время находились в коридоре городской думы и смотрели прямую трансляцию на мониторах. "В соответствии с законодательством мы имеем право осуществлять общественный контроль за решениями, которые принимает власть", - так активисты объяснили свое сегодняшнее присутствие в гордуме. 

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