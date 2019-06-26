Волгоградец попал в ДТП на угнанном у друга автомобиле





Ответить за вояж по городу на чужом автомобиле и нетрезвую езду придется жителю Волгограда. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, накануне в полицию об угоне своего “Opel Zafira” сообщил житель Красноармейского района. 35-летний волгоградец заявил, что, вероятнее всего, машину взял без спроса его 31-летний знакомый. Мужчины вместе выпивали в частном доме автовладельца, но вскоре тот прилег поспать. Пробуждение не принесло радости хозяину жилища. Он увидел, что из дома исчез приятель, а со двора пропал автомобиль. Полицейские нашли машину неподалеку от места угона - иномарка врезалась в дерево. Вскоре нашли и знакомого. Он сознался в совершенном преступлении и объяснил, что просто хотел покататься по городу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – “Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения”, а также составлен административный протокол за нетрезвое вождение. Волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы. Избежать уголовной ответственности он сможет, только если хозяин авто его простит и заберет заявление. Поврежденная машина возвращена владельцу.