В Волгограде старшину осудили за воспитание подчиненного кулаками





К штрафу в размере 50 тысяч рублей приговорен в Волгограде старшина одной из воинских частей за превышение должностных полномочий. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского гарнизонного военного суда, военнослужащий по контракту Алексей Кириллов обвинялся в том, что применил насилие к ефрейтору, нанеся ему кулаками два удара в области глаз. По материалам дела, старшина оказался недоволен объяснениями подчиненного о непричастности к утрате имущества воинской части, поэтому решил проучить его таким образом. В судебном заседании подсудимый Кириллов виновным себя в применении физического насилия к подчиненному, при обстоятельствах указанных выше, признал полностью, раскаялся в содеянном.



