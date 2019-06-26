Происшествия 25.06.2019 23:18
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25.06.2019 23:18
По факту травмирования рабочего на камышинской ТЭЦ организована проверка. Об этом ИА "Высота 102” сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. Напомним, ЧП случилось сегодня вечером. Уже известно, что проводились работы по грунтовке внутренней поверхности пустой металлической емкости для воды. Ее объем составлял 500 кубических метров. По предварительным данным, в состав грунтовки входили легковоспламенящиеся компоненты. Около 18:00 по неизвестной пока причине произошел хлопок, емкость деформировалась, тяжелую крышу сооружения отбросило в сторону. Проводивший работы мастер получил ожоги 80 % тела, однако смог самостоятельно выбраться из емкости. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
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