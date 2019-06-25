Аналитика

«Высота 102»ТВ: Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде обещают не пугать новоделом

Аналитика 25.06.2019 20:01
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25.06.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: тучи мошки отменяются, реставрация символа Волгограда, федеральный инспектор никак не переедет, дорога через ГЭС стала быстрее и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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