Экология

«Валите на здоровье»: в Волгограде нелегальные перевозчики мусора безнаказанно пополняют свалку

Экология 25.06.2019 17:24
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25.06.2019 17:24


На несанкционированную свалку на ул. Ползунова в Дзержинском районе Волгограда вновь вывалили кучу мусора. Очередной факт волгоградцы опять зафиксировали на видео сегодня и отправили в редакцию ИА "Высота 102". Это уже не первый раз, когда нелегальный перевозчик отходов попадает в объективы видеокамер. Однако, констатируют горожане, ничего нового с данной свалкой не происходит – сюда продолжают приезжать грузовики и выгружать отходы. «Сейчас напишем жалобы в администрацию Дзержинского района и в администрацию Волгоградской области, но, похоже, толку не будет. Никто не реагирует на наши обращения и вряд ли что-то изменится», - констатируют горожане. К слову, после публикации материала "Волгоградцы "застукали" мусоровозы на нелегальной свалке" , который вышел 19 июня,  в ООО «Управление отходами-Волгоград» поспешили откреститься от происходящего и заявили, что зафиксированный на видео грузовик «Газон Некст» не имеет отношения к регоператору. Интересно, что ранее в ООО «Управление отходами-Волгоград» обращались с призывом к жителям Волгоградской области фиксировать факты несанкционированного сброса мусора на нелегальных свалках. Но потом «оговорились», уточнив, что «регоператор не наделяется иными инструментами воздействия на физических и юридических лиц, ставших виновниками создания несанкционированных свалок или допустивших их создание на своих земельных участках. Такими полномочиями наделены органы, осуществляющие государственный экологический надзор».
«Мы делаем вывод, что у нас в городе ничего не могут сделать с несанкционированными свалками. Нам что, самим идти разбираться с водителями грузовиков? Так нас быстро привлекут к ответственности, в отличие от нарушителей, но смотреть на это спокойно уже нет сил», - возмущаются горожане. 


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