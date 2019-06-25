Дорожники на мосту через Волжскую ГЭС оказались на краю бездны





К опасному и ответственному этапу работ приступили сотрудники компании «РИСНА», которая занимается капитальным ремонтом дорожного покрытия на плотине Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, они укрепляют бетонные конструкции в подмостовой части ГЭС. Приходится вырезать целые узлы для их замены из-за сильнейшей коррозии и дефектов.

В связи с актуальностью объекта принято решение об увеличении темпа работ – рабочие перейдут на две смены. Как пояснили специалисты подрядной компании «Рисна», в подмостовом сооружении сейчас выполняется торкретирование несущей плиты снизу — бетонное покрытие очищено, на него наносят специальные смеси для защиты от влаги и разрушения.

Продолжаются работы и на поверхности моста: идет устройство подмостей для ремонта консолей, демонтируются перильное ограждение и железобетонные фундаменты опор освещения в пролетах. Кроме того, уже полностью завершена разборка бетона проезжей части, тротуаров, парапетов, деформационных швов; на 100% выполнены пескоструйные работы на бетонных сооружениях; демонтированы опоры освещения.

На объекте трудится бригада из 22 человек, задействовано пять единиц спецтехники. Некоторые виды работ приходится выполнять со страховкой – дорожники убрали старое ограждение, установив временное. Но зачастую под ногами у рабочих – настоящая бездна, а некоторые пролеты соединяют лишь деревянные мостики.









На днях, как сообщало ИА «Высота 102», на мосту через Волжскую ГЭС, наконец, перерисовали дорожную разметку для перераспределения потоков транспорта. К тому же дорожники убрали неровности рабочих полос, в результате скорость движения транспорта увеличилась, а количество времени, проведенного в пробках, уменьшилось.

Напомним, комплекс работ по капремонту моста через Волжскую ГЭС рассчитан на три года, их общая стоимость составит 600 миллионов рублей. В 2019 году дорожное полотно и инженерные конструкции запланировано восстановить на участках протяженностью 340 метров. На эти цели выделено 125 миллионов рублей.



