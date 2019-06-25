Расследования

Коммерсант из Волжского за 4 миллиона долларов отсидит в колонии-поселении 2,5 года

Расследования 25.06.2019 11:35
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25.06.2019 11:35


Предприниматель из Волжского, признанный виновным в выводе за границу 4 миллионов долларов США, приговорен к лишению свободы в колонии-поселении на 2,5 года. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", вынес Волжский городской суд.
По материалам дела, руководитель местной фирмы осенью 2013 года заключил контракт с иностранным предприятием на поставку оборудования для ювелирных изделий. Сумма контракта составила более 5 млн. долларов. Из них предоплатой пошли 3,5 млн. По закону коммерсант должен был обеспечить возврат в Россию средств за товары, которые не были ввезены в нашу страну. Тем не менее, после истечения срока контрактов ни оборудования, ни денег в России не было. Более того, с помощью такой же схемы обвиняемый перечислил на счета другой фирмы 588 тысяч долларов. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину частично. По приговору суда он также должен выплатить штраф в размере 600 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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