Волгограду и Волжскому дали денег на расселение аварийных домов

Общество 25.06.2019 10:35
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25.06.2019 10:35
Более 596 миллионов рублей, из которых 586 миллионов - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, распределены между Волгоградом и Волжским. В целях софинансирования программы из бюджетов этих городов выделено свыше 9,8 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, в виде субсидии из областного бюджета более 474 миллионов рублей получит Волгоград, и более 122 миллионов - город Волжский. Деньги предназначены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в текущем году.
Напомним, о выделении Волгоградской области 586 миллионов 300 тысяч рублей на расселение аварийных домов "Высота 102" сообщала в марте текущего года. Деньги региону выделены в качестве субсидии из федерального бюджета постановлением правительства РФ.
В этом году в Волгоградской области планируют ликвидировать около 2,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, новоселье должны справить 150 человек. Всего в 2019-2021 годы в регионе собираются расселить 39,5 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда (признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года), где проживают 2170 человек.
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