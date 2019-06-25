Трое детей попали в больницу после ДТП в Волгограде

Происшествия 24.06.2019 21:43
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24.06.2019 21:43
Дети пострадали сегодня вечером в автоаварии в Красноармейском районе. Об этом, по предварительным данным, ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, около 17 часов у дома №8 по проспекту Героев Сталинграда столкнулись два легковых автомобиля. При этом травмы получили два десятилетних мальчика и семилетняя девочка. Родители сами привезли их в БСМП №15. У одного мальчишки врачи диагностировали сотрясение мозга, а у другого подвывих шейного позвонка. У девочки ушиб грудной клетки.
Информация о случившемся уточняется в региональном главке МВД.
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