Жители Волгограда задумались об «Алых парусах» по примеру Санкт-Петербурга

Общество 24.06.2019 17:43
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24.06.2019 17:43
Посетившие в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» волгоградцы сегодня буквально атаковали редакцию ИА «Высота 102» восторженными отзывами о волшебном празднике. Восхищенные читатели информагентства прислали видеофрагменты и фотографии, но главное - выразили желание однажды увидеть нечто подобное в родном городе. «Почему в Волгограде даже не пытаются сделать что-то похожее? Ведь можно же сделать так, чтобы вдоль всего города по Волге проплывал корабль с алыми парусами и салют сделать для выпускников тоже можно», - посетовала жительница Центрального района Мария Усадская. Подобные мысли высказали еще несколько человек, обратившихся сегодня к журналистам ИА «Высота 102». Осталось узнать, что думают о волгоградских «Алых парусах» на уровне региональной и муниципальной власти. «Мечты сбываются», - эта фраза в Волгоградской области сейчас очень популярна.
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