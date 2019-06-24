Что принесет работа с эскроу-счетами рынку новостроек Волгограда

Экономика 24.06.2019 16:31 Реклама
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24.06.2019 16:31
Вот и наступило жаркое волгоградское лето. А вместе с температурой на улице повышается градус обсуждений о грядущих изменениях в строительстве нового жилья, которые произойдут с 1 июля 2019 г. Свое экспертное мнение по этому вопросу ИА «Высота 102» рассказала директор одной из крупнейшей девелоперской компании Волгограда ООО «Ваш выбор» Жанна Божко.
Введение эскроу-счетов — это вынужденная мера государства, направленная на защиту покупателей квартир в новостройках от недостроя. Суть реформы заключается в том, что деньги дольщиков заменяются банковскими кредитными средствами. Покупателям откроют специальные эскроу-счета в банках, куда они и будут перечислять деньги за понравившиеся квартиры. Эти средства остаются для застройщика неприкосновенными до момента ввода дома в эксплуатацию.
В некоторых регионах, например в Пермской области, уже с 2018 года застройщики работают по схеме проектного финансирования. Результаты показали, что за десять месяцев работы цена 1 кв. метра выросла на 16%. Рост цен связан с тем, что застройщикам приходится достраивать объекты уже исключительно на заемные средства, а переплата по кредиту однозначно закладывается в цену квадратного метра. И это понятно: ни один застройщик не будет работать себе в убыток. Несложный математический расчет показывает, что стоимость двухкомнатной квартиры площадью 56 кв м вырастет в концу года примерно на 300 000 рублей, что соизмеримо со стоимостью отечественного автомобиля.
С точки зрения государства, новая форма продажи квартир рассматривается как более надежный вариант, но он станет и более дорогим. При этом все понимают, что ни одна схема не защищает покупателя от банкротства застройщика.
В результате появляется весомый стимул для активного выбора предложений в тех новостройках у надежных и проверенных застройщиков, которые сейчас представлены на рынке и реализуют квартиры по старой схеме.
В связи с чем и отмечено увеличение спроса на новостройки в России в 2019 году на 20% по отношению к 2018. В Волгограде, приблизительно, подобная ситуация.
Это подтверждает инвестиционно-строительная компания «Ваш выбор», которая является ведущим игроком строительного рынка Волгограда уже более 12 лет. На сегодняшний день реализуются 8 проектов в разных районах города. Все жилые комплексы строятся в хороших локациях и исключительно с использованием кирпича.
В компании «Ваш выбор» не понаслышке знают о всех изменениях рынка недвижимости и имеют в своем арсенале самые актуальные и трендовые жилые комплексы, в которых уже сегодня можно приобрести квартиру по выгодным ценам.
С учетом ближайших изменений и грядущего повышения цен на квартиры, сделайте сегодня свой выбор в пользу покупки в новостройке, пока есть возможность сделать это с максимальной выгодой.
ИСК «Ваш выбор» находится по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 23.
тел отдела продаж: (8442) 38-38-55
Проектные декларации можно скачать на сайте наш.дом.рф
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