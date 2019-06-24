Волгоградские дороги из-за дикой жары поливают четыре раза в день





Сильнейшая жара заставила коммунальные службы Волгограда пойти на рекорды. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, спецтехника теперь поливает дороги не два, а все четыре раза в сутки. Охлаждающий душ прибивает пыль и помогает сберечь асфальт от деформации.

Поливомоечные машины делают за смену до 8 - 9 рейсов. Только за минувшую ночь порядка 25 единиц спецтехники провели мойку основных магистралей и второстепенных дорог во всех районах. Техника также очищает проезжую часть и тротуары от песка, специализированные машины собирают мусор и дорожную пыль.

В течение дня так называемые поливалки можно встретить на проспектах Ленина, Жукова, 40 лет ВЛКСМ, улицах Исторической, Рокоссовского, 64-ой Армии, Кирова, Удмуртской и второстепенных проездах.



