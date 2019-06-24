Под Волгоградом ревнивец пытался сжечь себя и бывшую супругу

Происшествия 24.06.2019 14:25
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24.06.2019 14:25
Полицейские задержали 46-летнего жителя Среднеахтубинского района, который пытался сжечь себя вместе с бывшей женой. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина, его бывшая супруга, их 6-летний сын и общая знакомая обедали вместе. В ходе застолья нетрезвый хозяин начал упрекать бывшую жену в неверности и схватив кухонный нож, стал угрожать ей расправой. Исчерпав словесные доводы, он схватил канистру с бензином, плеснул на женщину, на себя и бросил горящую спичку. Знакомая с ребенком успели выбежать раньше, обратились к соседям с просьбой вызвать правоохранителей и пожарных. В настоящее время подозреваемый и 42-летняя потерпевшая госпитализированы с обширными ожогами тела.
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