Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Телеком 24.06.2019 14:43 Реклама
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24.06.2019 14:43
Yota запускает первую на рынке гибкую линейку связи, позволяющую выбрать любое количество минут и гигабайт: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Мы объединили наши лучшие продукты – полная гибкость и безлимитный интернет. Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Теперь клиенты могут выбрать только то, что им действительно нужно. Например, 156 минут и 10 Гб или 324 минуты и безлимитный интернет», — комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.
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