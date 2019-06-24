В Волгограде из колонии "ушли" вор и разбойник





Двоих осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, задержали полицейские и сотрудники регионального УФСИН в Красноармейском районе. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в полицию сообщили о том, что двое осужденных не явились на утреннюю проверку в пенитенциарном учреждении в Тракторозаводском районе. Один из осужденных сидел за кражу и разбой, второй - за кражу и ДТП. При этом известно, что оба должны были освободиться в следующем году. По условиям содержания они имели право покидать колонию только для того, чтобы попасть на работу. По данному факту проводится проверка.



