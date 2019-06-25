В Волгограде водитель трамвая взыскала с МУП ущерб за травмы

Общество 25.06.2019 08:12
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25.06.2019 08:12
Компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей выплатит МУП "Метроэлектротранс" бывшей вагоновожатой, которая при столкновении двух трамваев получила тяжкие травмы и частично потеряла работоспособность. Как сообщает ИА "Высота 102", решение о выплате компенсации принял Центральный районный суд Волгограда. Женщина требовала с работодателя 700 тысяч рублей, но сумма была снижена.
Согласно материалам дела, ДТП произошло в депо Дзержинского района Волгограда. Другой водитель трамвая "Татра Т3" в нарушении всех инструкций, в том числе по охране труда и по подгонке и расстановке подвижного состава, сдавал задним ходом, причем со значительным превышением разрешенной в депо скорости. Не убедившись в безопасности своего движения, двигаясь задним ходом без сопровождения второго лица, совершил столкновение с передней частью другого трамвая "Татра ТЗ", следовавшего в противоположном направлении. Вагоновожатая этого трамвая получила серьезные переломы, что повлекло нарушение трудоспособности. Женщина перенесла несколько операций и долгое время находилась на лечении. В результате она ушла с должности водителя на работу диспетчером. Водитель первого трамвая был признан виновником ДТП. Ему назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в силу.
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