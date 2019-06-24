Суд уличил «Управление отходами – Волгоград» в необоснованном обогащении

Экономика 24.06.2019 12:48
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24.06.2019 12:48
ООО «Управление отходами – Волгоград» необоснованно обогатилось на сумму почти 1 млн рублей. К такому выводу пришел арбитражный суд Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Решение суда первой инстанции не вступило в силу и может быть обжаловано.
Судебный спор с мусорным регоператором инициировала компания-банкрот из Москвы. Конкурсный управляющий ООО «Экомед», изучив бухгалтерию фирмы, зафиксировал в 2015 и 2016 годах ряд подозрительных денежных переводов в адрес «Управления отходами – Волгоград». По мнению временного руководителя компании, поскольку договоров между сторонами не обнаружено, поставленной продукции тоже, то финансовые операции могли совершаться с целью уклонения от налогов.
Ответчик обвинения истца в судебном процессе всячески отвергал, заявляя о прозрачности взаимоотношений с контрагентом. В итоге, суд принял к сведению несколько документов на поставку старых пластиковых бутылок на сумму 1,4 млн рублей.
Остальные шесть накладных судья к делу приобщать отказался. На представленных регоператором бумагах отсутствуют подписи и печати «ЭкоМеда», даты и суммы денежных переводов не совпадают.
В итоге арбитраж частично удовлетворил иск конкурсного управляющего и взыскал с ООО «Управление отходами – Волгоград» в пользу «Экомеда» 911 тысяч рублей.
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