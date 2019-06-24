Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Москва-Волгоград"

Происшествия 24.06.2019 10:38
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24.06.2019 10:38


Двое детей и двое взрослых получили травмы в аварии на московской трассе в Михайловском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне около полудня там столкнулись два “Hyundai Solaris”. По предварительной информации, 36-летний водитель одной корейской иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил вторую легковушку. При столкновении пострадал сам “неуступчивый” водитель, а также трое пассажиров второй машины: девочки 5 и 6 лет, а также 29-летняя женщина. Все они госпитализированы.

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