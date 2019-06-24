С улиц Волгограда исчезли велосипеды из Сочи

Общество 24.06.2019 10:47
3387 3
24.06.2019 10:47
В Волгограде исчезли прокатные черно-желтые велосипеды, которыми несколько месяцев пользовались горожане и гости города. Как рассказал ИА «Высота 102» активист проекта Михаил Соломонов, велосипеды уехали на техобслуживание в Сочи, откуда они и прибыли в свое время. По словам Михаила, в ближайшее время на улицах города появятся новые велосипеды – они будут удобнее и прочнее. Активист положительно оценивает результаты тестового проекта по прокату велосипедов в городе-герое. «Хотя и были жалобы на плохо работающее приложение, на то, что велосипеды ломаются, волгоградцы все-таки оценили это новшество. Об успехе бизнес-проекта говорить затрудняюсь. Это были частные инвестиции, а вот в Москве, например, в эту сферу вкладывает деньги город, ведь это же своего рода тоже общественный транспорт», - пояснил Михаил Соломонов.
Напомним, новшество в виде прокатных велосипедов в Волгограде не все восприняли адекватно. Были случаи, когда велосипеды похищали или сознательно выводили из строя. Однажды и вовсе выбросили велосипед в Волгу. Однако большинство волгоградцев положительно оценили эту новинку. По замыслу организаторов проекта, планировалось продвигать его, помимо Центрального района, и на других, более отдаленных территориях города.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
25035 32
13.06.2019 14:04
29034 24
В Волгоградской области восстанавливают размытые прошлогодним паводком автодороги24.06.2019 14:14
«Не пускать большегрузы»: на Волжской ГЭС сократили пробки, но это временно24.06.2019 14:01
Около больницы №7 в Волгограде сломали асфальт24.06.2019 11:01
Под Волгоградом мигранты вместо дома заселились в "ГАЗель"24.06.2019 10:02
В Волгограде перевозчики бьются за оставшиеся маршруты23.06.2019 17:34
"Зловонные реки, мыльные берега": на юге Волгограда горожане задыхаются от сточных вод23.06.2019 09:03
Жителей Волгограда обидело место «Родины-матери» на гранд-макете в Санкт-Петербурге22.06.2019 19:42
В Волгограде после очередного обрушения чиновники решили обойти все квартиры домов на улице Олимпийской22.06.2019 16:12
Лето – это маленькая жизнь: жара в Волгограде бьет рекорды (ФОТОРЕПОРТАЖ)22.06.2019 16:02
Участники слушаний поддержали строительство детской больницы в Советском районе Волгограда22.06.2019 10:18
Девочка-подросток из Волжского вернула деньги жертве мошенников22.06.2019 09:55
Кинологи полиции Волгоградской области отмечают профессиональный праздник в боевой готовности21.06.2019 14:27
Родственники погибших в крушении катамарана в Волгограде требуют от 1 до 3 млн рублей компенсации21.06.2019 12:30
В Волгоградской области из-за сильной жары ограничено движение большегрузов21.06.2019 12:10
В Волгоградской области суд отобрал водительские права у "граждан-алкоголиков"21.06.2019 11:02
Реклама