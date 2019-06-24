С улиц Волгограда исчезли велосипеды из Сочи





В Волгограде исчезли прокатные черно-желтые велосипеды, которыми несколько месяцев пользовались горожане и гости города. Как рассказал ИА «Высота 102» активист проекта Михаил Соломонов, велосипеды уехали на техобслуживание в Сочи, откуда они и прибыли в свое время. По словам Михаила, в ближайшее время на улицах города появятся новые велосипеды – они будут удобнее и прочнее. Активист положительно оценивает результаты тестового проекта по прокату велосипедов в городе-герое. «Хотя и были жалобы на плохо работающее приложение, на то, что велосипеды ломаются, волгоградцы все-таки оценили это новшество. Об успехе бизнес-проекта говорить затрудняюсь. Это были частные инвестиции, а вот в Москве, например, в эту сферу вкладывает деньги город, ведь это же своего рода тоже общественный транспорт», - пояснил Михаил Соломонов.

Напомним, новшество в виде прокатных велосипедов в Волгограде не все восприняли адекватно. Были случаи, когда велосипеды похищали или сознательно выводили из строя. Однажды и вовсе выбросили велосипед в Волгу. Однако большинство волгоградцев положительно оценили эту новинку. По замыслу организаторов проекта, планировалось продвигать его, помимо Центрального района, и на других, более отдаленных территориях города.



