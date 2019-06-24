



С 21 июня 2019 года «Красный Октябрь» снизил цены на приемку легированных металлоотходов группы Б-26, поставляемых грузовым автотранспортом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, теперь стоимость габаритного куска №3 составляет 80 тысяч рублей за тонну вместо 82 тысяч рублей, стружки №№14-16 – 56 тысяч рублей за тонну. При этом негабаритный кусок №5 дешевле габаритного (№3) на 500 рублей за тонну. Транспортные расходы учитываются. Среднее содержание никеля в партии легированного металлолома должно составлять не менее 9,3%. Минимальная партия отгрузки – не менее 5 тонн.

Также с 17 июня 2019 года «Красный Октябрь» снизил цены на приемку технологического промышленного углеродистого лома, который на территорию предприятия поставляют на автомобильном транспорте. Сейчас стоимость тонны с учетом расходов на транспортировку составляет 15,5 тысячи рублей. Ранее цена тонны углеродистого металлолома составляла 16 тысяч рублей. Кроме того, приемка углеродистого скрапа временно приостановлена.

Напомним, что с середины мая «Красный Октябрь» снизил цены на приемку высоколегированных металлоотходов нержавеющих групп (промышленного лома) по ГОСТ 2787-75. В зависимости от вида металлолома стоимость габаритного куска №3 варьируется от 91 до 195 тысяч рублей, стружки №№14-16 – от 63,7 до 136,5 тысячи рублей. Минимальная партия отгрузки так же составляет минимум 5 тонн.