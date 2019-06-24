Банда из жителей Волгограда и Саратова задержана за наркоторговлю





Пять мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 27 лет задержаны в Волгограде за совершение незаконных операций с наркотиками. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в преступную группу входили жители Саратовской и Волгоградской областей. По данным оперативников, подозреваемые сбывали в Волгограде, Волжском и Городищенском районе синтетические наркотики бесконтактным способом. В момент задержания только у троих подозреваемых при личном досмотре была обнаружена 71 подготовленная к дальнейшему сбыту разовая доза наркотика. За один день каждый из участников незаконной деятельности успевал подготовить до 30 "закладок", предназначавшихся наркозависимым потребителям. Возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые арестованы.



