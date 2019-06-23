Волгоградцев осчастливили графиком вывоза мусора

Общество 23.06.2019 12:12
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23.06.2019 12:12
Администрация Волгограда опубликовала график вывоза отходов с территории города и близлежащих поселков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации города, в длинном списке – сотни улиц районов города и поселков. Однако частота вывоза заметно варьируется. Так, в многоквартирных домах, которые обслуживаются УК, отходы должны вывозиться ежедневно или два или три раза в неделю, в частном секторе – ситуация другая. Где-то мусор должны забирать всего один раз в неделю, где-то – два или три раза. В магазины, другие коммерческие организации мусоровоз может приезжать и того реже – раз в месяц. Между тем, в опубликованном перечне указаны не все улицы города. В частности, там отсутствуют улицы Казачья и Воронежская Советского района Волгограда. Видимо, поэтому график вывоза мусора на этих улицах периодически нарушается, что является поводом для предъявления претензий регоператору.
Напомним, в ООО «Управление отходами-Волгоград» должны были еще до февраля подготовить график вывоза мусора в городе-герое. Однако обещание, данное главе Волгограда Виталию Лихачеву во время объезда города, в компании вовремя не выполнили.
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