Лето – это маленькая жизнь: жара в Волгограде бьет рекорды (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 22.06.2019 16:02
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22.06.2019 16:02
22 июня 2019 года. В Волгограде жарко. Очень. И все же - летней погоды, когда солнцем согрето все, местным жителям ничто не заменит. Большой город на Волге привык к такому лету – похожему на расплавленную карамель, невыносимо обжигающему и сладкому одновременно. Прекрасные мгновения очередного - жаркого волгоградского лета – в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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