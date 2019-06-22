Налоговики в Волгоградской области отменили выходные из-за кассовых аппаратов

Экономика 22.06.2019 14:37
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22.06.2019 14:37
Регистрировать контрольно-кассовую технику налоговые инспекции Волгоградской области будут и в выходные дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, работа по приему заявлений на регистрацию ККТ проводится сегодня, 22 июня, а также в следующие выходные – 29 и 30 июня. Во всех налоговых органах Волгоградской области продолжают работу «открытые классы» по разъяснению вопросов, связанных с действующим порядком регистрации и применения ККТ.
Напомним, что с 1 июля текущего года обязанность применять онлайн-кассы наступит для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, и не имеющих работников, с которыми заключены трудовые договора.
Все остальные категории налогоплательщиков, осуществляющие торговлю, уже перешли на новый порядок ККТ по итогам проведения первых двух этапов реформы в 2017 и 2018 году.
Федеральный закон, предусматривающий новый порядок применения контрольно-кассовой техники, вступил в силу 15 июля 2016 года. Сейчас уже более 1 миллиона налогоплательщиков в России применяют онлайн-ККТ.
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