В Красноармейском районе Волгограда в аварийном доме рухнул дымоход

Происшествия 22.06.2019 13:51
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22.06.2019 13:51
Сегодня в доме № 13 по улице Олимпийской в Красноармейском районе обрушился старый дымоход. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волгограда, конструкция не эксплуатируется много лет с момента подключения здания к централизованному отоплению, и сейчас служит в качестве вентиляционного канала. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районной администрации. В настоящее время на объекте работают профильные службы.
По предварительным данным, причиной обрушения вентиляционного канала стала несогласованная перепланировка в туалетной комнате. Здесь жителями установлена ванная, при этом не выполнены усиление строительных конструкций и гидроизоляция. Чтобы увеличить площадь комнаты, собственники также частично разрушили вентиляционные каналы - это привело к увеличению нагрузки на фундамент канала и перекрытия, в результате чего эти элементы обрушились.
Многоквартирный дом по улице Олимпийской, 13 признан аварийным и включен в программу по переселению.
Напомним, аналогичное ЧП с обрушением дымохода в многоквартирном доме на той же улице Олимпийской произошло месяц назад. Вентиляционный канал в доме №8 (на фото) был спрятан в межкомнатную стену. К счастью,в обоих случаях никто не пострадал.
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