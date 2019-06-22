В Красноармейском районе Волгограда в аварийном доме рухнул дымоход





По предварительным данным, причиной обрушения вентиляционного канала стала несогласованная перепланировка в туалетной комнате. Здесь жителями установлена ванная, при этом не выполнены усиление строительных конструкций и гидроизоляция. Чтобы увеличить площадь комнаты, собственники также частично разрушили вентиляционные каналы - это привело к увеличению нагрузки на фундамент канала и перекрытия, в результате чего эти элементы обрушились.

Многоквартирный дом по улице Олимпийской, 13 признан аварийным и включен в программу по переселению.

Напомним, аналогичное ЧП с обрушением дымохода в многоквартирном доме на той же улице Олимпийской произошло месяц назад. Вентиляционный канал в доме №8 (на фото) был спрятан в межкомнатную стену. К счастью,в обоих случаях никто не пострадал.

Сегодня в доме № 13 по улице Олимпийской в Красноармейском районе обрушился старый дымоход. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волгограда, конструкция не эксплуатируется много лет с момента подключения здания к централизованному отоплению, и сейчас служит в качестве вентиляционного канала. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районной администрации. В настоящее время на объекте работают профильные службы.