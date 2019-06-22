Участники слушаний поддержали строительство детской больницы в Советском районе Волгограда





По итогам общественных обсуждений горожане одобрили строительство детской больницы неподалёку от Волгоградского государственного университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, около 85% участников процедуры высказались за перевод назначения земельного участка, который сейчас является заброшенным.

Общественные обсуждения прошли в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, где работала наглядная экспозиция. С 18 апреля по 19 июня в адрес чиновников поступило свыше 2800 заявлений. При этом почти 2400 граждан поддержали идею возведения лечебного учреждения.

В настоящее время участок по проспекту Университетскому, 100 относится к общественно-деловой зоне специализированных объектов научного и учебного назначения (Д4-3), где допускается строительство многоквартирных домов. Одобренный жителями перевод территории в общественно-деловую зону специализированных объектов здравоохранения и социальной защиты (Д4-1) исключит в дальнейшем возможность строительства многоэтажного жилья на этих землях. Вместе с этим согласно требованиям СанПиН при возведении объектов здравоохранения не менее 50 процентов площади участка подлежит обязательному озеленению и благоустройству. Таким образом, на территории более 6 га будут высажены деревья и кустарники, обустроен поливочный водопровод.

Напомним, вопрос возможного строительства детской больницы рядом с ВолГУ вызвал общественный резонанс. Одна из сотрудниц вуза даже записала видеообращение к президенту России на "Прямую линию" с просьбой не допустить возведение объекта на месте, где работники и студенты университета хотели бы видеть парк. Женщина ссылалась на то, что ее мнение разделяет ассоциация выпускников ВолГУ. Власти при этом отмечают, что расположение больницы на данной территории окажется весьма удобным, потому что неподалеку находятся и другие учреждения здравоохранения - кардиоцентр и перинатальный центр.



