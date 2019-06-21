Происшествия

Появилось видео, как иномарка налетела на девушку на тротуаре

Происшествия 21.06.2019 17:11
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21.06.2019 17:11


Обнародована видеозапись момента аварии на улице Электролесовской, в которой пострадала девушка. Видеозапись  ИА “Высота 102” передали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, сегодня 31-летний водитель “Opel Zafira” сбил 21-летнюю девушку. Вероятно,  мужчина потерял управление машиной и авто вылетело на тротуар, по которому шла девушка. В результате наезда волгоградку  госпитализировали с переломом ноги.  Сообщалось, что у автомобилиста не было прав, от медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.


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