Происшествия 21.06.2019 13:39
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21.06.2019 13:39
Мужчина погиб при падении с балкона гостиницы в Светлом Яру. Как рассказал ИА “Высота 102” старший следователь СО по Светлоярскому району СУ СК России по Волгоградской области Михаил Лесковский, ЧП случилось накануне вечером. 39-летний мужчина, житель Суровикино, выпивал вместе с приятелями в гостиничном номере. Мужчины периодически выходили курить на балкон-площадку пожарной лестницы второго этажа. После одного из таких перекуров он решил задержаться на свежем воздухе и сказал товарищам, чтобы те его не ждали. Они вернулись в номер, но, когда мужчина не пришел ни через пять, ни через десять минут, решили проверить все ли с ним в порядке. Когда они вышли на балкон, то увидели, что их товарищ лежит внизу на земле. Мужчины вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа. Несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось. По данному факту проводится проверка.
По сведениям информагентства, погибший был сотрудником одной энергетической компании и работал в районе на вахте. Специалисты напоминают, что простая неосторожность может обернуться бедой, особенно, когда человек находится в состоянии опьянения.
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