Происшествия

В Волгоградской области лошадь насмерть затоптала пастуха

Происшествия 21.06.2019 10:12
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21.06.2019 10:12


Под копытами своей лошади погиб житель Ольховского района. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” заместитель руководителя отдела Иловлинского межрайонного следственного отдела  СУ СК России по Волгоградской области Илья Сызранцев, трагедия произошла накануне около девяти часов вечера у пруда на окраине поселка Октябрьский Ольховского района. 55-летний мужчина пас  стадо верхом на лошади, когда животное внезапно сбросило наездника и стало его топтать. Пастуха  госпитализировали  в Ольховскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, разрыв мочевого пузыря  и перелом руки. Спасти жизнь пациента врачам, к сожалению, не удалось. По данному факту проводится проверка, но уже ясно, что смерть не носит криминальный характер. Что заставило обычно мирное  домашнее животное проявить агрессию к человеку - неизвестно. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении как с домашней, так и с дикой живностью.

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