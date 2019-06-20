Утомленных солнцем выпускников школ собрали на праздник в центре Волгограда

Общество 20.06.2019 22:03
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20.06.2019 22:03
Сегодня в Волгограде на площадке интерактивного музея «Россия – моя история» несколько тысяч выпускников школ собрались на празднике. Торжество началось в 18.00 под палящим солнцем – дети выглядели несколько изможденными, но бодрились изо всех сил.
На официальной части мероприятия внутри здания музея ребят с окончанием школы поздравили региональные профильные чиновники, с напутствием выступили руководители вузов.
Далее перед входом в здание виновников торжества ждала трехчасовая развлекательная программа с флешмобами, песнями, дискотекой и фейерверком.
Феерично, правда, заготовленная программа не выглядела, но выпускники, которые пережили ЕГЭ, рады любому поводу для веселья.
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