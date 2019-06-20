Утомленных солнцем выпускников школ собрали на праздник в центре Волгограда





Сегодня в Волгограде на площадке интерактивного музея «Россия – моя история» несколько тысяч выпускников школ собрались на празднике. Торжество началось в 18.00 под палящим солнцем – дети выглядели несколько изможденными, но бодрились изо всех сил.









На официальной части мероприятия внутри здания музея ребят с окончанием школы поздравили региональные профильные чиновники, с напутствием выступили руководители вузов.





















Далее перед входом в здание виновников торжества ждала трехч асовая развлекательная программа с флешмобами, песнями, дискотекой и фейерверком.













Феерично, правда, заготовленная программа не выглядела, но выпускники, которые пережили ЕГЭ, рады любому поводу для веселья.







