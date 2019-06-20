Расследования

Житель Волгоградской области украл старые железки на станции

Расследования 20.06.2019 19:37
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20.06.2019 19:37


До пяти лет лишения свободы грозит жителю Калача-на-Дону, укравшему старое железнодорожное электрооборудование. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в Волгоградском ЛУ МВД России  на транспорте,  с заявлением о краже в полицию обратился начальник  Волгоградской дистанции энергоснабжения РЖД. Он рассказал стражам порядка, что кто-то вынес списанное оборудование с огороженной территории на  станции  имени Максима Горького. Общий вес исчезнувших изделий составлял около трех с половиной сотен килограммов. Вскоре на одном из пунктов приема металлолома полицейские задержали 32-летнего мужчину, который привез украденное, чтобы сдать на лом.  Задержанный злоумышленник во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по  статье “Кража, с незаконным проникновением в хранилище”. 

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