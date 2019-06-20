Жители Волгоградской области не дают умереть с голоду самозанятым

Аналитика 20.06.2019 16:33
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20.06.2019 16:33
В среднем 2163 рубля в квартал тратит одно домохозяйство в Волгоградской области на оплату самозанятых лиц, привлекаемых для оказания различных услуг и работ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат.
В основном самозанятые лица привлекались для оказания парикмахерских, косметологических и т.п. услуг (в 21 домохозяйстве из 100); для репетиторства, проведения частных уроков, для строительства и ремонта жилищ - в 14 домохозяйствах из 100. Также жители Волгоградской области нанимали рабочих для транспортных перевозок и специалистов для оказания медицинских услуг - в 7 домохозяйствах из 100. Самозанятые также могли подработать в сфере оказания посреднических, юридических услуг и для ремонта, установки и технического обслуживания компьютеров и предметов хозяйственно-бытового назначения - в 5 домохозяйствах из 100. В трех домохозяйствах из 100 обращались к портным и сапожникам. Меньше всего требовалась помощь самозанятых при необходимости ремонта транспортных средств – всего в 1 домохозяйстве из 100.
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