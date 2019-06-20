Политика 20.06.2019 15:47
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20.06.2019 15:47
12,3 млн рублей поступило в региональные отделения партий за первый квартал 2019 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избиркома Волгоградской области. При этом подавляющее большинство местных представительств политических сил показали нулевое сальдо – ни доходов, ни расходов, ни остатков на банковских счетах 42 реготделений не продемонстрировали. Это такие организации, как «Женский диалог», «Партия возрождения села», «Партия роста», «Партия свободных граждан» и целый ряд других, о существовании которых многие избиратели наверняка даже не слышали.
Финансовая жизнь теплится на территории региона только в семи партийных «дочках».
Самый большой остаток на счете по состоянию на 1 января текущего года зафиксирован у Сталинградского обкома КПРФ – 23 млн рублей. За первые три месяца текущего года коммунистам перечислили еще 3,1 млн рублей, из которых 315 тысяч рублей - это членские взносы. Большая часть суммы (2,7 млн рублей) – это поступления от партии.
На счетах Волгоградского реготделения «Единой России» в начале текущего года года числилось 5,4 млн рублей. В первом квартале поступило еще 7,9 млн рублей. Большая часть от этой суммы приходится на перечисления из самой партии, членские взносы единороссов региона потянули на 275 тысяч рублей. Зафиксированы и пожертвования в адрес партии власти в размере 135 тысяч рублей.
Реготделение «Справедливой России» за первые три месяца 2019 года получило чуть более 680 тысяч рублей, ЛДПР – порядка 340 тысяч рублей, «Яблоко» – 184 тысячи рублей.
Не сдала финансовый отчет одна партия - Социальной защиты. За данное нарушение политическому объединению грозит административная ответственность.
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