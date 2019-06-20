«Особенные» дети при помощи волонтёров «КАУСТИКа» стали главными участниками праздника на борту теплохода
Общество 20.06.2019 14:00
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20.06.2019 14:00
Второй год подряд волонтёры волгоградского «КАУСТИКа» помогают организовать праздничную речную прогулку по Волге на борту теплохода для детей с ограниченными возможностями из Красноармейского района Волгограда.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, традиция проводить детские праздники на борту прогулочного теплохода появилась почти десять лет назад по инициативе сотрудников Детской поликлиники № 16, расположенной в Заканалье.
На призыв к родителям с предложением участвовать в весёлых и «сладких» путешествиях по Волге тогда откликнулось всего несколько семей. Сегодня в речной прогулке приняли участие более 70 деток разных возрастов.
Комфортабельные автобусы доставили ребят в сопровождении родителей к Центральной Набережной города. А на палубе речного судна во время двухчасовой прогулки аниматоры и волонтёры «КАУСТИКа» увлекли детвору весёлыми играми и встречами со сказочными персонажами. Все упаковки с соками и сладостями от спонсоров, доставленные на борт волонтёрами и сотрудниками поликлиники, маленькие волгоградцы с удовольствием опустошили.
«Бурная радость деток от всей этой праздничной феерии на борту теплохода – лучшая награда за наше скромное участие в их жизни, - говорит координатор волонтёрского отряда волгоградского «КАУСТИКа» Олеся Григорьева. – Как и многие подобные начинания, такие акции могут состояться только благодаря настоящим энтузиастам, по-настоящему увлечённым идеями бескорыстной помощи людям с ограниченными возможностями. Такой человек для нас – специалист по социальной работе Детской поликлиники №16 Елена Кирякина, которой мы искренне помогаем второй год подряд».
Напомним, волонтёрскому движению на «КАУСТИКе» уже больше года. Всё это время волонтёры, среди которых аппаратчики, инженеры, юристы, бухгалтеры, менеджеры, механики, кроме организации и проведения благотворительных акций для детей с ограниченными возможностями, регулярно помогают контактному зоопарку и приюту для бездомных животных, высаживают деревья на Севастопольской Набережной в Красноармейском районе Волгограда.
Фото предоставлено пресс-службой "КАУСТИК"
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