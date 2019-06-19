В Волгограде нашли техническое решение для спасения склона стадиона от дождей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 19.06.2019 15:06
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19.06.2019 15:06
Ширину лотка для отведения ливневых вод на склоне «Волгоград Арены» увеличат в 12 раз. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, работы по устройству нового элемента ливневой канализации уже ведутся – на месте трудятся сотрудники коммунальных служб и спецтехника.
Ширина бетонной конструкции, которая протянется вдоль склона от парковки на улице Крылова и до рокадной дороги, составит 5 метров. Для сравнения, действующий лоток имеет ширину всего 40 сантиметров.
Во время последнего дождя 16 июня единовременно выпала недельная норма осадков – ливневка не справилась с таким объемом стоков. Вода направилась через бордюр и смыла часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной. В июле прошлого дома, напомним, после ливня был размыт большой участок склона непосредственно под ареной. В этом году разрушения зафиксированы в другом месте - в районе автостоянки, расположенной напротив общежития ВГАФК.
Пропускная способность нового широкого лота – на порядок выше предыдущего, что позволит в дальнейшем не допустить размывания грунта во время сильных дождей.
На верхней и нижней границах желоба оборудуют гасители энергии потока, которые позволят регулировать скорость воды.
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