В Волгограде нашли техническое решение для спасения склона стадиона от дождей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

















Ширину лотка для отведения ливневых вод на склоне «Волгоград Арены» увеличат в 12 раз. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, работы по устройству нового элемента ливневой канализации уже ведутся – на месте трудятся сотрудники коммунальных служб и спецтехника.









Ширина бетонной конструкции, которая протянется вдоль склона от парковки на улице Крылова и до рокадной дороги, составит 5 метров. Для сравнения, действующий лоток имеет ширину всего 40 сантиметров.









Во время последнего дождя 16 июня единовременно выпала недельная норма осадков – ливневка не справилась с таким объемом стоков. Вода направилась через бордюр и смыла часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной. В июле прошлого дома, напомним, после ливня был размыт большой участок склона непосредственно под ареной. В этом году разрушения зафиксированы в другом месте - в районе автостоянки, расположенной напротив общежития ВГАФК.









Пропускная способность нового широкого лота – на порядок выше предыдущего, что позволит в дальнейшем не допустить размывания грунта во время сильных дождей.









На верхней и нижней границах желоба оборудуют гасители энергии потока, которые позволят регулировать скорость воды.



