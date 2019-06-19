Расследования

Шестеро жителей Волгоградской области качали нефть из трубы

Расследования 19.06.2019 13:29
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19.06.2019 13:29


Шестерых жителей Волгограда и Волжского задержали полицейские по подозрению в хищении сырой нефти. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102”  в ГУ МВД России по Волгоградской области, возраст участников  преступной группы варьировался от  24 до 52 лет. По данным правоохранителей, злоумышленники сделали врезку в нефтепровод, расположенный в Жирновском районе. По ночам они приезжали туда на арендованных   автоцистернах и перекачивали жидкость. Затем похищенное перевозили в  Волгоград и продавали.  Часть подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии во время одной из таких поездок. Одновременно в Волгограде взяли  и их сообщников.
Изъяты около 60 тонн нефти, стоимость которой составляет около 1,2 миллионов рублей, а также шланги, насосы, компьютерная техника и черновые записи.  Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража, совершенная из нефтепровода”. Похитителям углеводородного сырья грозит до 6 лет лишения свободы. Трое активных участников  арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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