Шестеро жителей Волгоградской области качали нефть из трубы





Шестерых жителей Волгограда и Волжского задержали полицейские по подозрению в хищении сырой нефти. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, возраст участников преступной группы варьировался от 24 до 52 лет. По данным правоохранителей, злоумышленники сделали врезку в нефтепровод, расположенный в Жирновском районе. По ночам они приезжали туда на арендованных автоцистернах и перекачивали жидкость. Затем похищенное перевозили в Волгоград и продавали. Часть подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии во время одной из таких поездок. Одновременно в Волгограде взяли и их сообщников.

Изъяты около 60 тонн нефти, стоимость которой составляет около 1,2 миллионов рублей, а также шланги, насосы, компьютерная техника и черновые записи. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража, совершенная из нефтепровода”. Похитителям углеводородного сырья грозит до 6 лет лишения свободы. Трое активных участников арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.