Волгоградцы «застукали» мусоровозы на нелегальной свалке

Общество 19.06.2019 10:55
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19.06.2019 10:55
Мусоровозы по несколько раз в день «опорожняются» на нелегальной свалке на ул. Ползунова в Дзержинском районе Волгограда. Так, сообщает ИА «Высота 102», утверждают жители ЖК «Пионер», расположенного неподалеку.
Несанкционированные свалки – проблема не только для региона, но и для областного центра. Регоператор в сфере обращения с ТКО должен совместно с органами власти заниматься их ликвидацией. Однако в ООО «Управление отходами-Волгоград» ждут от жителей помощи в выявлении их виновников.
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