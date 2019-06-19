Волгоградцы «застукали» мусоровозы на нелегальной свалке





Мусоровозы по несколько раз в день «опорожняются» на нелегальной свалке на ул. Ползунова в Дзержинском районе Волгограда. Так, сообщает ИА «Высота 102», утверждают жители ЖК «Пионер», расположенного неподалеку.

Несанкционированные свалки – проблема не только для региона, но и для областного центра. Регоператор в сфере обращения с ТКО должен совместно с органами власти заниматься их ликвидацией. Однако в ООО «Управление отходами-Волгоград» ждут от жителей помощи в выявлении их виновников.



