Экономика

Сбербанк узнал, где работают главные долгожители малого и среднего бизнеса в России

Экономика 18.06.2019 15:49
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18.06.2019 15:49


Сбербанк проанализировал, сколько живет малый и средний бизнес в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по мнению аналитиков проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), более 70% компаний в стране живут три полных года и более. 
В среднем в мире около половины новых небольших предприятий работают до 5 лет, а треть – от 5 до 10 лет. Однако в нашей стране колоссальный разброс показателей в зависимости от региона регистрации и сферы деятельности.
Главные «долгожители» в малом и среднем бизнесе, способные работать более 3 лет, отмечены в обеих столицах, а также на Камчатке и Чукотке. При этом ожидаемые сроки жизни предприятий МСП максимальные на Дальнем Востоке (порядка 37 мес. на выборке в 40 мес.). Аналитики предполагают, что на этом рубеже европейская часть отстает, поскольку многие перерегистрируют предприятия, чтобы избежать плановых проверок. Благодаря специфике законодательства новые компании сталкиваются с ними меньше.
Наиболее стабильными оказались компании, осуществляющие деятельность в области здравоохранения (94 из 100 компаний продолжают работать на рынке более трех лет). В верхних строках рейтинга — те направления, где требуются значительные капитальные инвестиции: металлургия, добывающая промышленность, энергетика. 
Менее устойчивым на горизонте 36 месяцев оказался бизнес в сфере сухопутного транспорта. За первое полугодие деятельности закрывается 8,7% компаний, до возраста трех лет доживают лишь 58,4%, что на 12 п. п. ниже среднего показателя по всем группам ОКВЭД. 
В сфере строительства 11,5% регистрируемых компаний прекращают деятельность уже в течение полугода. Похожая ситуация отмечается и в небанковском финансовом секторе, рекламе, отдельных направлениях розничной торговли. 
Однако после закрытия юридического лица россияне чаще всего продолжают вести бизнес. Почти 20% наших сограждан, которые когда-либо открывали собственное дело, регистрировали более одного юрлица. 16% активных предпринимателей — акционеры более чем одного предприятия, 1% имеют пять компаний и больше. По оценкам «СберДанных», рекордом стало участие одного человека сразу в 167 юридических лицах, все они работают и сегодня.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

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