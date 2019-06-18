Геннадия Зюганова просят исключить из партии лидера волгоградских коммунистов

Политика 18.06.2019 11:00
9413 48
18.06.2019 11:00
В интернете организована петиция с требованием исключения из партии первого секретаря Сталинградского обкома КПРФ и отставки ее с этого поста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст петиции, Тамару Головачеву упрекают в нарушениях, которые были допущены на последней конференции волгоградских коммунистов, где члены партии определились с кандидатами в губернаторы Волгоградской области и в депутаты регпарламента. Авторы заявили о давлении «путем подкупа и угроз» на членов партии, в результате чего были выдвинуты «заведомо непроходные кандидаты». Петиция адресована лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Между тем, депутат Волгоградской облдумы Алексей Буров, которого члены конференции выдвинули в качестве кандидата в главы региона, не разделяет позиции авторов петиции. «Тамару Головачеву не за что отправлять в отставку. Конференция вправе выдвигать тех кандидатов, которые члены партии посчитали достойными. Все прошло демократично, безо всяких нарушений. Были выдвинуты три кандидатуры, большинство поддержали меня как кандидата в губернаторы. У нас присутствовали и члены облизбиркома, и минюста, никаких замечаний они не зафиксировали», - пояснил Алексей Никитович. Такого же мнения придерживается и секретарь Сталинградского обкома КПРФ Олег Дмитриев. «Наша конференция прошла гораздо демократичнее, чем в других партиях. А эта петиция – происки так называемых общественников, которые никакого отношения к КПРФ не имеют», - сказал он.
Напомним, на областной конференции волгоградских коммунистов за выдвижение руководителя фракции КПРФ в регпарламенте Алексея Бурова кандидатом в губернаторы проголосовали 62 делегата, 18 - против. Секретаря обкома Тамару Головачеву, как лидера предвыборного списка, поддержали 73 человека, 7-против.
Реклама
Популярное по теме
05.06.2019 12:24
22755 20
05.06.2019 15:44
19434 33
12.06.2019 17:27
27185 0
Заместитель генсека «Единой России» очарован элитой Волгоградской области12.06.2019 17:27
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборах05.06.2019 15:44
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборы05.06.2019 12:24
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборах04.06.2019 20:54
В Волгоградской области определились кандидаты в облдуму от "ЕР"27.05.2019 17:27
Рабочий совет ВгАЗа поддержал инициативу жителей региона о выдвижении Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы Волгоградской области24.05.2019 17:53
Главный единоросс Волгоградской области рассказал, кто будет плакать после праймериз24.05.2019 12:20
В Волгограде выбрали совет инициативной группы по выдвижению Бочарова на новый срок22.05.2019 15:27
В Волгограде инициативная группа по выдвижению Бочарова на новый срок проводит большой сбор22.05.2019 11:30
Волгоградский губернатор в Ростове-на-Дону выступит на правительственном совещании по нацпроектам17.05.2019 16:38
На дебатах «ЕР» депутат от ЛДПР поблагодарил Бога за пенсионную реформу13.05.2019 20:23
Для вице-губернатора «забронировали» кресло в Волгоградской облдуме13.05.2019 13:06
В Советском и Кировском районах Волгограда займутся берегоукреплением для продления рокадной дороги07.05.2019 09:51
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрии06.05.2019 18:16
Депутатов Волгоградской облдумы избавят от необходимости лишний раз ехать на работу06.05.2019 17:50
Реклама