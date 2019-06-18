Политика

Геннадия Зюганова просят исключить из партии лидера волгоградских коммунистов

Политика 18.06.2019 11:00
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18.06.2019 11:00


В интернете организована петиция с требованием исключения из партии первого секретаря Сталинградского обкома КПРФ и отставки ее с этого поста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст петиции, Тамару Головачеву упрекают в нарушениях, которые были допущены на последней конференции волгоградских коммунистов, где члены партии определились с кандидатами в губернаторы Волгоградской области и в депутаты регпарламента. Авторы заявили  о давлении «путем подкупа и угроз» на членов партии, в результате чего были выдвинуты «заведомо непроходные кандидаты». Петиция адресована лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Между тем, депутат Волгоградской облдумы Алексей Буров, которого члены конференции выдвинули в качестве кандидата в главы региона, не разделяет позиции авторов петиции. «Тамару Головачеву не за что отправлять в отставку. Конференция вправе выдвигать тех кандидатов, которые члены партии посчитали достойными. Все прошло демократично, безо всяких нарушений. Были выдвинуты три кандидатуры, большинство поддержали меня как кандидата в губернаторы. У нас присутствовали и члены облизбиркома,  и минюста,  никаких замечаний они не зафиксировали», - пояснил Алексей Никитович. Такого же мнения придерживается и секретарь Сталинградского обкома КПРФ Олег Дмитриев. «Наша конференция прошла гораздо демократичнее, чем в других партиях. А эта петиция – происки так называемых общественников, которые никакого отношения к КПРФ не имеют», - сказал он. 
Напомним, на областной конференции волгоградских коммунистов за выдвижение руководителя фракции КПРФ в регпарламенте Алексея Бурова кандидатом в губернаторы проголосовали 62 делегата, 18 - против. Секретаря обкома Тамару Головачеву, как лидера предвыборного списка, поддержали 73 человека, 7-против.

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