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В Волгоградской области мусоровоз насмерть сбил женщину

Происшествия 18.06.2019 10:07
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18.06.2019 10:07


Женщина погибла  под колесами мусоровоза в Камышине. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне утром напротив дома № 12 "а" по улице Кирова. По предварительным данным, 41-летний водитель “КамАЗ” ехал по внутриквартальному проезду и сбил 33-летнюю  женщину. Она попыталась перейти дорогу перед грузовиком  вне пешеходного перехода. В результате наезда камышанка скончалась на месте. Мусоровоз принадлежит частной компании.

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