В Волгоградской области нашли три мины и авиабомбу

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Происшествия 18.06.2019 09:20
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18.06.2019 09:20
Неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся со времен Сталинградской битвы, нашли в Волгограде и области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня источники в экстренных службах региона. Так, накануне в поселке Гумрак на улице Первомайской обнаружили две минометные мины калибра 30 и 47 миллиметров. Опасные находки показались в земле после того, как вода размыла грунт. Ещё одну мину калибра 80 миллиметров нашли в хуторе Вертячий Городищенского района. А днём ранее в Суровикинском районе в пяти километрах севернее хутора Островский обнаружили фугасную авиабомбу. По имеющимся сведениям, в ближайшее время опасные находки будут обезврежены.
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