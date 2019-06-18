



Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России, при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали так называемых «воров-гастролеров», специализирующихся на совершении краж из автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 14 июня 2019 года в полицию поступило сообщение от семьи из Самарской области. По словам заявителей, они припарковали свою автомашину «Лада Калина» у подножия Мамаева кургана в Центральном районе и оправились осматривать достопримечательности. Однако, вернувшись, обнаружили, что неизвестные отключили сигнализацию, проникли в салон и похитили клатч с 9 тыс. рублей. Оперативники установили личности и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались: 24-летний судимый за разбой житель Челябинска и 35-летний мужчина без определенного места жительства. Оба мужчины сознались в содеянном. Похищенные деньги изъяты.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у задержанных: 3 устройства для считывания индивидуального кода сигнализации, денежные средства в сумме 17 тысяч рублей, 509 долларов США, 5 грузинских лари, 10 китайских юаней, 10 азербайджанских манат, сотовый телефон, нож.

В ходе работы с задержанными установлена их причастность к пяти ранее совершенным аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанных судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения – арест. Среди вещей задержанных оперативники обнаружили две сумки с альпинистским снаряжением, похищенным из автомашины в районе хутора Бобры, в связи с чем, просят потерпевших обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району.



