





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: не прошло и года, как склон у «Волгоград Арены» снова попал в новости после дождя, в условиях жары кондиционеры в городских автобусах чистят и заправляют прямо на маршрутах, на «Красном Октябре» заработал новый автотерминал для большегрузов и другие темы дня.





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