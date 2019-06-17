Аналитика

«Высота 102»ТВ: Создатели склона у «Волгоград Арены» снова опозорились после дождя

Аналитика 17.06.2019 20:10
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17.06.2019 20:10



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: не прошло и года, как склон у «Волгоград Арены»  снова попал в новости после  дождя, в условиях жары кондиционеры в городских автобусах чистят и заправляют прямо на маршрутах, на «Красном Октябре»  заработал новый  автотерминал  для большегрузов и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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