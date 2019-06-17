Общество 17.06.2019 16:48
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17.06.2019 16:48
Более полутора тысяч волгоградцев абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» ежемесячно передают показания по телефону с помощью цифрового речевого меню (робота), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Система речевого меню удобна тем, что в отличие от операторов-людей с 15 по 25 число каждого месяца работает круглосуточно, включая праздники и выходные.
Фактически при звонке на номер робота 68-43-88 время ожидания отсутствует. При звонке по этому номеру речевой электронный помощник предлагает назвать номер лицевого счета абонента, указанный в квитанции. Если телефон был указан при регистрации в Личном кабинете на сайте компании, робот назовет его сам и попросит просто подтвердить номер лицевого счета. Далее остается только продиктовать цифры показаний.
Работает программа и на прием показаний многотарифных счетчиков.
Также в случае, если программе не удастся распознать речь, абоненту будет предложено продублировать цифры передаваемых показаний с помощью клавиатуры телефона.
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