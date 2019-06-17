В Волгограде военнослужащий отделался штрафом за публичное оскорбление сослуживца





Прекращено уголовное дело в отношении военнослужащего, который прижег сослуживцу руки зажигалкой, а затем ударил его по лицу и оскорбил нецензурной бранью. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Волгоградского гарнизонного военного суда, с согласия потерпевшего и гособвинителя дело прекратили, а к обвиняемому применили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Он составил 30 тысяч рублей. Отметим, что военнослужащий обвинялся в оскорблении военнослужащего (ч.1 ст. 336 УК РФ) и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ч.1 ст. 335 УК РФ).

По материалам дела, конфликт произошел 2 февраля текущего года в столовой одной из воинских частей, дислоцирующихся на территории Волгоградской области. Военнослужащий, который не имел никаких на то прав, приказал всем сослуживцам молчать, после чего зажег зажигалку и раскаленной металлической частью прижег одному из них руки. Тот вскрикнул, на что в ответ получил в свой адрес поток оскорблений, а затем и два удара ладонью по лицу. В судебном заседании военнослужащий, который все это сделал, признал вину, заявил, что все осознал и больше никогда такого не сделает. Потерпевший сообщил, что претензий к своему обидчику не имеет. Тот принес свои извинения, выплатил денежную компенсацию за причиненный моральный вред. Прокурор также не возражал против прекращения уголовного дела. Отметим, что вынесенное постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.



