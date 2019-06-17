Общество

В Волгоградской области в аптеках выдавали психотропные лекарства без рецептов

Общество 17.06.2019 14:20
952 2
17.06.2019 14:20


Аптеки в Волгоградской области стали объектами внеплановых проверок Росздравнадзора и МВД на предмет безрецептурного отпуска лекарств, обладающих психоактивным действием. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном отделе Росздравнадзора, поводом для проверок послужили обращения граждан, которые жаловались в том числе на факты  отпуска указанных препаратов лицами, не имеющих соответствующего фармацевтического образования.  В общей сложности, с начала 2019 года было проведено 12 внеплановых выездных проверок. 
«По фактам нарушений рецептурного отпуска лекарственных препаратов, в том числе обладающих психоактивным действием, в производстве территориального органа Росздравнадзора в 2018 году и текущий период 2019 года  находилось 34 административных дела, из них  5 - по внеплановым проверкам по обращениям граждан, поступивших в Росздравнадзор по Волгоградской области. 14 материалов направлено в судебные органы», - сообщила начальник отдела территориального органа Росздравнадзора по Волгоградской области Марина Сторожева.
Общая сумма наложенных штрафов составила более 600 тысяч рублей (по постановлениям территориального органа Росздравнадзора -  около 300 тысяч рублей).

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
30819 23
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человек
17.06.2019 15:01
19070 33
В Волгограде собака спасла семью от заползшей в дом гадюки
13.06.2019 14:04
27529 24
Общество
17.06.2019 16:48
Общество 17.06.2019 16:48
304 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 15:01
Общество 17.06.2019 15:01
19070 33 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 12:00
Общество 17.06.2019 12:00
14070 11 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 11:52
Общество 17.06.2019 11:52
12811 62 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 11:05
Общество 17.06.2019 11:05
4822 4 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 10:24
Общество 17.06.2019 10:24
1264 23 Обсудить

0
Далее
Общество
17.06.2019 10:10
Общество 17.06.2019 10:10
5895 8 Обсудить

0
Далее
Общество
16.06.2019 21:10
Общество 16.06.2019 21:10
12635 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.06.2019 19:19
Общество 16.06.2019 19:19
3466 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.06.2019 18:42
Общество 16.06.2019 18:42
2940 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.06.2019 17:59
Общество 16.06.2019 17:59
5093 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.06.2019 15:22
Общество 16.06.2019 15:22
2330 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.06.2019 21:31
Общество 15.06.2019 21:31
12268 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.06.2019 17:05
Общество 15.06.2019 17:05
4794 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.06.2019 16:04
Общество 15.06.2019 16:04
1100 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:35
В Волгограде родственники жертв трагедии на катамаране требуют компенсации с погибшего капитанаСмотреть фотографии
17:13
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Более полутора тысяч волгоградцев передают показания электросчетчиков роботуСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде военнослужащий отделался штрафом за публичное оскорбление сослуживцаСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде суд вернул хозяевам проданную черными риэлторами квартируСмотреть фотографии
15:01
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человекСмотреть фотографии
14:20
В Волгоградской области в аптеках выдавали психотропные лекарства без рецептовСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде появились «любовные» скамейкиСмотреть фотографии
11:52
Глава района "переехал" в администрациию Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
Пострадавшая от гололеда волгоградка нашла виновных только летомСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области пропавшего купальщика ищут в затопленном каменном карьереСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде задержали ограбившего пенсионерку продавца газоанализаторов
10:24
В Волгограде Нулевую Продольную расчистили от песка после воскресного ливняСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские единороссы присмотрели замену эффектной блондинкеСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде рухнувшее дерево задело четыре машиныСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде фуры пустили на "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
21:10
Склон у "Волгоград Арены" не устоял под очередным ударом стихии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
В мэрии Волгограда объяснили причины потопа на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
18:42
В Волгограде на пикет вышли «желтые жилеты»Смотреть фотографии
18:31
Под Волгоградом из-за грозы без света остался поселокСмотреть фотографии
18:05
«На остановке как в духовке»: утомленным солнцем волгоградцам не хватает тени Смотреть фотографииCмотреть видео
17:59
В Волгограде Нулевую продольную эпично затопило после летнего дождяСмотреть фотографии
16:17
«Неосновательно обогатились»: суд поставил точку в темной истории со светом на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
15:22
Для губернатора Волгоградской области купят полевой «шатер»Смотреть фотографии
13:04
Житель Волгоградской области нашел "эхо войны" на огородеСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде грузовик подмял легковушку, пострадала пенсионеркаСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
05:29
Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»Смотреть фотографии
21:31
Пропавшая в Волгограде школьница четыре дня гуляла по торговым центрамСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде у заказчика благоустройства парка народной дипломатии закончились деньгиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 