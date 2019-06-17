



Аптеки в Волгоградской области стали объектами внеплановых проверок Росздравнадзора и МВД на предмет безрецептурного отпуска лекарств, обладающих психоактивным действием. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном отделе Росздравнадзора, поводом для проверок послужили обращения граждан, которые жаловались в том числе на факты отпуска указанных препаратов лицами, не имеющих соответствующего фармацевтического образования. В общей сложности, с начала 2019 года было проведено 12 внеплановых выездных проверок.

«По фактам нарушений рецептурного отпуска лекарственных препаратов, в том числе обладающих психоактивным действием, в производстве территориального органа Росздравнадзора в 2018 году и текущий период 2019 года находилось 34 административных дела, из них 5 - по внеплановым проверкам по обращениям граждан, поступивших в Росздравнадзор по Волгоградской области. 14 материалов направлено в судебные органы», - сообщила начальник отдела территориального органа Росздравнадзора по Волгоградской области Марина Сторожева.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 600 тысяч рублей (по постановлениям территориального органа Росздравнадзора - около 300 тысяч рублей).



