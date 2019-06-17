



Очистка городских дорог, в том числе Нулевой Продольной магистрали, от грунтовых наносов, завершена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, дорожно-коммунальные службы завершили эту работу еще ночью до начала утреннего часа пик.

Напомним, накануне вечером, 16 июня, ливневые потоки воды с парковочной площадки возле стадиона «Волгоград Арена» со стороны улицы Крылова не ушли в ливневую канализацию и смыли верхнюю часть грунта со склонов. При помощи спецтехники рабочие расчистили те участки рокадной дороги, где появились наносы.

По предварительным данным, одна из ливневых канализаций на парковке не справилась с резко увеличившимся потоком воды, что и стало причиной происшествия. В ближайшее время восстановят щебеночный слой покрытия склона.

Минувшей ночью уборка улиц велась во всех районах Волгограда. За смену свыше 40 единиц спецтехники вывезли с городских дорог и тротуаров более 60 тонн смета. Сегодня по всему городу для профилактики прочистят сети ливневой канализации. Так, работы будут проводиться на проспектах Жукова, Университетского, Гидростроителей и других.



