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Расследования 17.06.2019 10:26
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17.06.2019 10:26
Мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионерки, задержали волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным правоохранителей, 12 июня 35-летний злоумышленник пришел к 85-летней жительнице Центрального района и предложил ей купить газоанализатор. Он сказал, что сделает пожилой женщине скидку на дорогостоящий прибор. Правда, для этого ей нужно предъявить удостоверение ветерана труда. И, когда женщина отвлеклась, похитил деньги.
Сообщается, что мужчина уже был судим. Он сознался в краже и рассказал, что, действительно, работает в частной фирме, торгующей газовым оборудованием. Во время визита к очередной клиентке он увидел у нее в конверте с документами деньги и не удержался от соблазна. Часть украденного полицейские изъяли, остальное волгоградец успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Любителю чужих денег грозит до 5 лет лишения свободы.
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