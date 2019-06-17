Волгоградские единороссы присмотрели замену эффектной блондинке

Общество 17.06.2019 10:10
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17.06.2019 10:10
Глава Николаевского района Волгоградской области Юрий Чувашин может возглавить комитет строительства в региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас проходит президиум политсовета «Единой России», на котором будет рассмотрена кандидатура Юрия Чувашина в качестве руководителя комитета. Затем рекомендации единороссов будут переданы руководству администрации Волгоградской области.
Юрий Чувашин является членом политического совета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» и секретарем местного отделения партии. В 1991 году он закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-электрик.
Работал машинистом в передвижной мотоколонне треста «НиколаевскВолговодстрой»; машинистом в управлении по эксплуатации треста «Кубань»; заместителем заведующего, затем заведующим орготдела Николаевского райкома ВЛКСМ; вторым, затем первым секретарем Николаевского райкома ВЛКСМ.
Трудился также ведущим специалистом районного центра занятости населения; заместителем директора ОАО «Николаевское хлебоприемное предприятие»; генеральным директором ОАО «Николаевское хлебоприемное предприятие».
С 2009 года - глава администрации Николаевского муниципального района.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова ушла в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. По некоторым данным, чиновница решила "завязать" с госслужбой и заняться бизнесом.
Фото: volgograd.er.ru
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